Gazzetta: “Paratici apprezza una cosa di Mandragora. Ndour deve migliorare, ma…”

Mandragora è un'altra delle certezze, anche perché al di là dell'ordine e capacità realizzativa, confermata con il gol-capolavoro

Redazione VN 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 10:04)

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Rolando Mandragora e su Cher Ndour. L'ex Torino è un'altra delle certezze, anche perché al di là dell'ordine e capacità realizzativa, confermata con il gol-capolavoro di domenica scorsa a Torino contro la Juventus, c'è un aspetto caratteriale che è apprezzato e che è una chiave positiva nello spogliatoio: dedicare la rete a Parisi che si era appena infortunato per poi urlare il nome del compagno appena ha segnato, è un gesto che non può passare inosservato dentro a un gruppo. In più, in questo campionato ha realizzato 7 reti, una appena in meno di Kean (che è ancora out per il problema alla tibia) e due più di Gudmundsson.

Cher Ndour poi è diventato un punto fermo e titolare, con un percorso di crescita continuo. Deve migliorare sotto diversi aspetti ma sia nel presente sia in prospettiva è considerato un profilo ideale. In più è italiano e giovane, ma già con esperienza internazionale per essere stato nel Benfica, Paris Saint Germain, Braga e Besiktas.

Ora il suo girovagare si è concluso a Firenze, piazza che lo immagina già nella Nazionale maggiore, dopo l'Under21 dove è protagonista. In questa Serie A ha segnato contro due top club come Inter e Juventus e può solo crescere.