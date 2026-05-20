La Fiorentina concluderà il suo campionato e la sua stagione 2025/26 nella sfida di venerdì sera al Franchi contro l'Atalanta. Dopo l'exploit in casa Juventus, i viola di Vanoli proveranno a chiudere con un'altra vittoria che possa addolcire, seppur in minima parte, le amarezze di un'annata da dimenticare al più presto, sperando di voltare drasticamente pagina. Un confronto che segna anche il ritorno da ex di Raffaele Palladino, oggi sulla panchina della Dea. Ecco dove vederla in tv e streaming.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
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Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
Nell'ultima giornata di Serie A 2025/26 la Fiorentina ospita l'Atalanta di Palladino: ecco dove vederla
Dove vedere Fiorentina-Atalanta—
|Venerdì 22 maggio, ore 20:45
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn.com
|Telecronaca
|Luca Farina
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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