Incredibile Padovan: “Fiorentina da ufficio inchieste! Con la Roma si è scansata”

"La Fiorentina con la Roma si è scansata, sarebbe da ufficio inchieste". E' gravissima l'accusa che viene scagliata da Giancarlo Padovan , volto noto della stampa sportiva italiana. Intervenuto a Radio Radio, il giornalista ha commentato le differenti prestazioni della squadra di Vanoli contro la Roma (sconfitta 4-0) e contro la Juventus (vittoria 2-0).

Le parole di Padovan

"Non è vero che tutte le squadre si impegnano. La Fiorentina contro la Roma non ha giocato, si è scansata, sarebbe da ufficio inchieste ma noi preferiamo dire che era in infradito. Poi con la Juve ha giocato la sua onesta partita, anzi ha fatto la partita della vita" l'affondo di Padovan. Che poi ha aggiunto: "La Roma non ha mai fatto in tutta la stagione 4 gol così facilmente, la Fiorentina si è scansata, e anche il suo portiere, perchè non possiamo dirlo?".