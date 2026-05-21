L'Atalanta, attraverso il proprio canale ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino in vista dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina.
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Atalanta, i convocati di Palladino per Firenze: torna un difensore, due assenti
L'Atalanta ha reso nota la lista dei convocati di Palladino per l'ultima di campionato contro la Fiorentina
Con il rientro dalla squalifica di Hien, l'ex tecnico viola può contare sul gruppo al completo ad eccezione di Bernasconi e Kossounou, out da tempo. La lista
- Ahanor Honest (69)
- Bakker Mitchel (5)
- Bellanova Raoul (16)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Éderson (13)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Krstović Nikola (90)
- Musah Yunus (6)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Raspadori Giacomo (18)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Vavassori Dominic (45)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
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