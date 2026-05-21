L'attaccante della Lazio, Pedro, attraverso un video pubblicato dal club, ha salutato i propri tifosi prima dell'ultima giornata di campionato contro il Pisa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lazio, Pedro ai saluti: “Con il Pisa ultima partita, spero nella vostra vicinanza”
altre news
Lazio, Pedro ai saluti: “Con il Pisa ultima partita, spero nella vostra vicinanza”
Pedro, attaccante della Lazio, ha invitato tutti i tifosi biancocelesti allo stadio in vista della sua ultima partita
È un giorno molto triste per me perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. È vero che non ho portato trofei a questa che considero una casa meravigliosa, ma ho sempre difeso questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori. Ogni emozione vissuta, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente.
Per salutare i supporter biancocelesti, Pedro, li ha invitato a sostenere la squadra nell'ultimo match:
Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto tutti allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che quest'anno è stato difficile e complicato per tutti, rispetto al massimo la vostra decisione. È stato un vero onore vestire questa maglia e portare lo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò il club sempre nel mio cuore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA