Juve, saltata la cena di fine anno organizzata… prima della Fiorentina

La Juve era sicura di vincere con la Fiorentina? La cena di fine anno era già programmata

Lo 0-2 rifilato dalla Fiorentina alla Juventus domenica scorsa ha di fatto eliminato i bianconeri dalla corsa alla prossima Champions League, l'ultimo traguardo da raggiungere in una stagione a dir poco negativa per la Vecchia Signora. Uno scivolone che, riporta Tuttosport, non era stato preventivato dal gruppo bianconero nei giorni antecedenti la sfida con i viola.

La Juventus, che in campo preparava la partita contro la Fiorentina, fuori era intenta a organizzare la cena di fine anno. Un qualcosa che si fa sempre anche quando una stagione non è stata del tutto positiva. Pare che all'interno del gruppo squadra però in molti non avessero fiutato i pericoli della sfida organizzando già la cena di fine stagione. Tutto definito ancor prima della qualificazione ufficiale alla prossima Champions League, come se la squadra avesse già staccato la spina pensando addirittura in anticipo alla festa da organizzare prendendo sotto gamba la partita contro la squadra di Vanoli. Uno scivolone imperdonabile per una squadra come la Juventus, che successivamente si è affrettata ad annullare la cena.