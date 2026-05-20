Intercettato davanti a Montecitorio, il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a tuonare contro tutto l'ambiente biancoceleste:
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Bordata di Lotito: “I giocatori si c****o sotto. Voglio rendere la Lazio immortale”
Il presidente della Lazio ne ha per tutto l'ambiente biancoceleste
Il tifoso è proiettato sull’oggi, vuole vincere, capisco le frustrazioni, ma il tifoso deve tifare, io faccio il presidente e voglio rendere la Lazio immortale, indipendente anche da Claudio Lotito. Devo tutelare la storia della Lazio, non posso farla fallire. Giocare senza il tifo non è la stessa cosa ma anche con i tifosi non è cambiato nulla: con l’Inter abbiamo perso 2-0 con un autogol e una palla che gli abbiamo dato noi, poi ci siamo mangiati tre gol davanti alla porta. Che cosa ha fatto l’Inter per vincere? Abbiamo fatto tutto noi. Se i giocatori avessero avuto gli attributi che ho io sarebbe già finita la partita, non c’è storia per nessuno. Il problema è che quando vanno in campo si cacano sotto".
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