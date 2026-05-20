Spalletti non si dà pace. Gazzetta: il tecnico distrutto dopo il ko di domenica

Analisi

La rosea ripercorre le tappe che hanno caratterizzato la lunga e vincente carriera di Spalletti in cui, però, ci sono stati anche brutti tonfi. In particolare, la rosea si sofferma su quanto successo con la Nazionale Italiana. Il tecnico, si legge, così come al termine dell'esperienza azzurra, è descritto come "distrutto" dopo il secco 2 a 0 subito dai viola. E chissà che questo stato d'animo non possa portare anche ad un ribaltone in panchina.