Nel suo pezzo di apertura, Gazzetta.it dedica un focus a Luciano Spalletti. Il tecnico montaionese, reduce dalla cocente delusione con la Fiorentina che ha sbattuto fuori la Juve dalla zona Champions, vive giornate parecchio complicate.
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Spalletti non si dà pace. Gazzetta: il tecnico distrutto dopo il ko di domenica
Chi ha visto da vicino Luciano Spalletti in questi giorni lo racconta come distrutto dopo la cocente sconfitta di domenica
Analisi—
La rosea ripercorre le tappe che hanno caratterizzato la lunga e vincente carriera di Spalletti in cui, però, ci sono stati anche brutti tonfi. In particolare, la rosea si sofferma su quanto successo con la Nazionale Italiana. Il tecnico, si legge, così come al termine dell'esperienza azzurra, è descritto come "distrutto" dopo il secco 2 a 0 subito dai viola. E chissà che questo stato d'animo non possa portare anche ad un ribaltone in panchina.
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