Si va verso la separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il tecnico salentino avrebbe già deciso di lasciare il club azzurro al termine della stagione.
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Conte-Napoli, è finita: l’allenatore ha deciso di lasciare a fine stagione
Romano e molti esperti di calciomercato confermano la notizia: Conte andrà via dal Napoli al termine della stagione
La decisione, sempre secondo Romano, sarebbe stata comunicata al presidente Aurelio De Laurentiis già circa un mese fa.
C'è un altro club?—
Non sarebbe prevista alcuna penale di uscita: Conte lascerà il Napoli senza indennità di rescissione e, al momento, senza aver raggiunto accordi con altri club.
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