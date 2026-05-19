Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha realizzato con Cronache di spogliatoio un contenuto interessante scendendo in profondità sulla bella stagione vissuta coi neroverdi e le sue basi poste nell'anno della promozione dalla Serie B. L'allenatore, accostato alla Fiorentina, ha avuto modo di rispondere indirettamente al leader del centrocampo, il serbo ex Chelsea e Manchester United Nemanja Matic, che ha detto che è destinato a qualcosa di grande:
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Matic: “Grosso è destinato a qualcosa di grande”. Il tecnico: “Cena offerta”
Gran bell'endorsement per il tecnico da parte del centrocampista serbo
L'ho ringraziato, gli ho detto che ha una cena offerta. Sento sempre usare le parole pronto, non pronto, ma credo si usino dopo averlo dimostrato. L'ho sempre detto, io non ho fretta, non ho assilli. Vado in un posto in cui mi vogliono e poi vivo stagioni positive. Matic? Il giocatore non era da scoprire, ma il ragazzo per il nostro gruppo è stato determinante al di là dell'aspetto tecnico. Ha saputo insieme ad altri ragazzi sostenere i compagni in maniera esemplare
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