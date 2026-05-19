Matic: “Grosso è destinato a qualcosa di grande”. Il tecnico: “Cena offerta”

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha realizzato con Cronache di spogliatoio un contenuto interessante scendendo in profondità sulla bella stagione vissuta coi neroverdi e le sue basi poste nell'anno della promozione dalla Serie B. L'allenatore, accostato alla Fiorentina, ha avuto modo di rispondere indirettamente al leader del centrocampo, il serbo ex Chelsea e Manchester United Nemanja Matic, che ha detto che è destinato a qualcosa di grande: