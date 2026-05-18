Lotito sibillino: “Sarri? Nessuno è indispensabile. Possiamo ripartire”

"Noi abbiamo acquisito Sarri con un contratto triennale, quindi per altri due anni, sulla prospettiva che saremmo ripartiti dalla squadra con una logica di ringiovanimento. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto noi. Nella vita poi ho imparato che sono tutti utili e nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori. C'è la forte volontà di voler rendere immortale la società e questo è fondamentale. In questo momento siamo ottavi, ma ritengo ci siano le condizioni per ripartire."