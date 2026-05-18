La Lazio di Claudio Lotito si appresta a terminare una stagione deludente. Il presidente laziale ha parlato di futuro, e di Sarri, a SportMediaset;
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Lotito sibillino: “Sarri? Nessuno è indispensabile. Possiamo ripartire”
Claudio Lotito è convinto che la sua Lazio possa ripartire, riferendosi anche a Maurizio Sarri
"Noi abbiamo acquisito Sarri con un contratto triennale, quindi per altri due anni, sulla prospettiva che saremmo ripartiti dalla squadra con una logica di ringiovanimento. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto noi. Nella vita poi ho imparato che sono tutti utili e nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori. C'è la forte volontà di voler rendere immortale la società e questo è fondamentale. In questo momento siamo ottavi, ma ritengo ci siano le condizioni per ripartire."
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