La Fiorentina a Torino, nel cuore della casa della Juventus, mette in scena una prestazione di carattere e qualità, portando a casa un netto 0-2 che vale molto più dei tre punti.
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La vittoria viola pesa: a Torino si teme il terremoto di fine stagione
Una vittoria che i tifosi fiorentini possono leggere anche come una piccola rivincita sportiva in una stagione ricca di delusioni, ma che proprio nelle partite più sentite continua a regalare soddisfazioni.
E mentre a Firenze si festeggia, a Torino si apre più di qualche riflessione. Secondo quanto riportato da La Stampa, la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe innescare cambiamenti importanti all’interno della Juventus, con possibili conseguenze anche a livello dirigenziale.
Tra i nomi che circolano in caso di scenari negativi figura l’amministratore delegato Damien Comolli, indicato come uno dei profili potenzialmente coinvolti in un riassetto societario.
Non solo dirigenza: sempre secondo il quotidiano, anche la posizione di Luciano Spalletti potrebbe diventare oggetto di valutazioni interne, nonostante il tecnico abbia lasciato intendere la volontà di confrontarsi con John Elkann nel corso della settimana.
Per la Fiorentina, intanto, resta la soddisfazione di aver colpito nel momento più pesante della stagione bianconera.
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