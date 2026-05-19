Il futuro di Maurizio Sarri continua a intrecciarsi con quello del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano avrebbe dato la propria disponibilità al ritorno sulla panchina azzurra.
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Maurizio Sarri apre al Napoli: sul tavolo un contratto biennale
Il futuro di Maurizio Sarri è sempre più indirizzato verso un clamoroso e romantico ritorno al Napoli: i primi dettagli
L’ipotesi, secondo Nicolò Schira, sul tavolo sarebbe quella di un contratto fino al 2028, con un ingaggio da circa 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. Un possibile ritorno che riaccenderebbe il legame tra Sarri e Napoli, dopo gli anni vissuti insieme tra il 2015 e il 2018.
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