Maurizio Sarri apre al Napoli: sul tavolo un contratto biennale

Il futuro di Maurizio Sarri è sempre più indirizzato verso un clamoroso e romantico ritorno al Napoli: i primi dettagli

Il futuro di Maurizio Sarri continua a intrecciarsi con quello del Napoli . Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano avrebbe dato la propria disponibilità al ritorno sulla panchina azzurra.

L’ipotesi, secondo Nicolò Schira, sul tavolo sarebbe quella di un contratto fino al 2028, con un ingaggio da circa 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. Un possibile ritorno che riaccenderebbe il legame tra Sarri e Napoli, dopo gli anni vissuti insieme tra il 2015 e il 2018.