Premiato a Como ad un evento cittadino, il tecnico spagnolo Cesc Fabregas fa capire che lui, almeno al momento, non vuole cambiare squadra. E lo fa sottolineando le doti tecniche e umane dei suoi giocatori, ma anche quelle dei componenti dello staff dirigenziale:
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Fabregas resta al Como? “Dura trovare un ambiente così, portiamo avanti il sogno”
Il tecnico del Como Cesc Fabregas si dice entusiasta riguardo all'ambiente che si è creato all'interno del club lariano
Penso a Da Cunha, una persona favolosa a cui nessuno ha mai regalato niente e che ha portato tutto il suo fantastico modo di essere all'interno della squadra, o al d.s. Charlie Ludi, uno con cui è impossibile lavorare male, sempre pronto ad aiutare. L'importante è fare con passione il proprio lavoro, ognuno sa cosa deve fare all'interno del club ed è questa la nostra forza. Vogliamo continuare con il nostro sogno.
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