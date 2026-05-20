Il Napoli e Sarri si vogliono. Un super contratto sul tavolo

Con tutta probabilità, la Lazio e Maurizio Sarri si lasceranno al termine della stagione corrente. Il tecnico di Figline, più volte accostato anche alla Fiorentina, potrebbe infatti tornare a Napoli, sua città natale e in cui ha fatto benissimo alla guida della squadra azzurra. Su gazzetta.it si legge della reciproca volontà di celebrare di nuovo questo matrimonio, non prima però di aver trovato un accordo con Lotito.