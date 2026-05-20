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Il Napoli e Sarri si vogliono. Un super contratto sul tavolo

Il Napoli e Sarri si vogliono. Un super contratto sul tavolo - immagine 1
Il tecnico Maurizio Sarri si avvicina sempre di più ad un ritorno a Napoli. Un contratto ricchissimo sul tavolo
Redazione VN

Con tutta probabilità, la Lazio e Maurizio Sarri si lasceranno al termine della stagione corrente. Il tecnico di Figline, più volte accostato anche alla Fiorentina, potrebbe infatti tornare a Napoli, sua città natale e in cui ha fatto benissimo alla guida della squadra azzurra. Su gazzetta.it si legge della reciproca volontà di celebrare di nuovo questo matrimonio, non prima però di aver trovato un accordo con Lotito.

Le cifre

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Dopo il nulla osta del patron biancoceleste, la strada dovrebbe essere in discesa per il ritorno di Sarri in Campania. Secondo la rosea, De Laurentiis per convincerlo ha messo sul tavolo un contratto triennale da 3,5 milioni euro netti a stagione.

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