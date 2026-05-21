L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato alla presentazione del Golden Boy, ai microfoni di TMW, di Fabio Grosso e anche del calciatore arrivato in prestito dalla Fiorentina, Mbala Nzola. Le sue parole:
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Carnevali, tra Nzola e il futuro di Grosso: “Siamo consapevoli di una cosa”
Le parole dell'Amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sul futuro dell'attaccante Mbala Nzola
Si è inserito molto bene, dandoci una grande mano. Faremo le giuste valutazioni con l'allenatore, con la volontà di fare una squadra competitiva.
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Sul futuro di Grosso—
Con lui c'è un ottimo rapporto. È normale che ha un altro anno di contratto, ma alla fine della stagione si può pensare di allungare l'accordo. La volontà è quella di continuare il percorso con lui, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo e tra i migliori che ci siano, ci possano essere delle possibilità per lui per migliorare. L'importante è arrivare a un certo punto e programmare perché poi il tempo stringe.
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