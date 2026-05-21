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Carnevali, tra Nzola e il futuro di Grosso: “Siamo consapevoli di una cosa”

Carnevali, tra Nzola e il futuro di Grosso: “Siamo consapevoli di una cosa” - immagine 1
Le parole dell'Amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sul futuro dell'attaccante Mbala Nzola
Redazione VN

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato alla presentazione del Golden Boy, ai microfoni di TMW, di Fabio Grosso e anche del calciatore arrivato in prestito dalla Fiorentina, Mbala Nzola. Le sue parole:

Si è inserito molto bene, dandoci una grande mano. Faremo le giuste valutazioni con l'allenatore, con la volontà di fare una squadra competitiva.

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Sul futuro di Grosso

—  

Con lui c'è un ottimo rapporto. È normale che ha un altro anno di contratto, ma alla fine della stagione si può pensare di allungare l'accordo. La volontà è quella di continuare il percorso con lui, ma allo stesso tempo siamo anche consapevoli che, essendo un allenatore bravo e tra i migliori che ci siano, ci possano essere delle possibilità per lui per migliorare. L'importante è arrivare a un certo punto e programmare perché poi il tempo stringe.

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