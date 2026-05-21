Stefano Cappellini, sulle pagine di Repubblica Firenze, si sofferma sul ritorno di Raffaele Palladino a Firenze. Ecco il suo commento con un velo di ironia:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Palladino, quando rifaremo 65 punti? Chissà quando li rifarai te”
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Repubblica: “Palladino, quando rifaremo 65 punti? Chissà quando li rifarai te”
Stefano Cappellini, sulle pagine di Repubblica Firenze, si sofferma sul ritorno di Raffaele Palladino a Firenze
Sarà anche la partita del ritorno a Firenze di Raffaele Palladino, che non ha mai perso occasione per rivendicare i 65 punti conquistati nello scorso campionato. Ne ha buon diritto, anche se alcune dichiarazioni non hanno aiutato il suo tasso di simpatia già non altissimo in partenza. Palladino ha detto anche di recente che non sa quando la Fiorentina tornerà a fare così tanti punti. Dubbio legittimo ma, vista la scelta dell’Atalanta di salutarlo subito, chissà anche quando tornerà a farli lui.
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