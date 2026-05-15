L'ex procuratore e opinionista, Furio Valcareggi, a Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Valcareggi: “Commisso Jr non mi rappresenta. Dopo Genoa messaggio che non esiste”
news viola
Valcareggi: “Commisso Jr non mi rappresenta. Dopo Genoa messaggio che non esiste”
Le parole di Furio Valcareggi sui problemi vissuti dalla Fiorentina quest'anno, il lavoro di Vanoli e le critiche a Fagioli
Alla Fiorentina è successa una cosa incredibile quest'anno. Nessuno credeva che Pioli fosse così indietro nella materia calcistica dopo tutto quello che ha fatto. Il calcio è bello proprio perché non lo puoi prevedere.
LEGGI ANCHE
Su Paolo Vanoli—
Paolo Vanoli va ringraziato, veramente. Lui, con questa banda di sportivi che ha fallito, è stato l'unico a concretizzare questo impegno. Se aveva un opzione a valore suo rimaneva, ma così non è. Ha fatto il suo lavoro egregiamente. Detto questo, mi auguro che se ne vada in vista della prossima stagione. Io adesso vorrei Sarri o De Rossi. Grosso? Firenze non so se la regge, bisogna esser pronti. Lui può essere il nuovo De Zerbi, ma se perde la quinta deve avere la possibilità di perdere anche la sesta. Serve pazienza, come con i giovani calciatori che vengono lanciati.
Su Fagioli—
Con Fagioli e suo babbo mi scusai, ma quando parlavo male di lui se lo meritava.
Su Commisso Jr—
Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta. Io ho vissuto con dei personaggi clamorosi. Il messaggio mandato dopo il Genoa è una cosa che non esiste. Doveva essere completamente diverso. Non hai voglia di venire a Firenze? Facevi venire tutti a New York e gli dicevi come stavano le cose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA