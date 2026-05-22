Gianfranco Monti ha commentato le scelte della società ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Paratici non ha conosciuto “i Commisso veri”. America? Sotto c’è altro”
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Monti: “Paratici non ha conosciuto “i Commisso veri”. America? Sotto c’è altro”
Gianfranco Monti ha commentato la scelta di Paratici e Ferrari di andare in America a fine stagione per incontrare la proprietà
Finalmente il campionato è finito. Se costruisci una squadra per raggiungere certi traguardi, è chiaro che stabilmente lotti per le prime sei posizioni. Non è solo la famiglia Commisso: purtroppo è una struttura che Firenze si è sempre ritrovata. Purtroppo Paratici non ha conosciuto "i Commisso veri": vedo in difficoltà questa società. Joseph è veramente il nostro presidente? Catherine è veramente la nostra presidentessa?
Il viaggio di Paratici e Ferrari—
Certe cose le puoi fare per chiamata, andare in America mi fa pensare che ci sia altro: la Fiorentina è appetibile. I tifosi hanno bisogno di chiarezza, mi aspetto una conferenza stampa a fine stagione. In ogni caso è una mossa intelligente.
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