CorFio duro: “La Fiorentina vive in un universo parallelo. Sentite Comuzzo”

Tutti, al triplice fischio, hanno tirato un sospiro di sollievo per il termine in una stagione da horror. Eppure le parole di Comuzzo certificano come la squadra abbia vissuto (e forse viva ancora) in un universo parallelo. E nel loro mondo le ambizioni proclamate a inizio stagione non esistono considerando che la salvezza è diventata un traguardo da raggiungere e non la fine di una triste annata.