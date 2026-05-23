Tutti, al triplice fischio, hanno tirato un sospiro di sollievo per il termine in una stagione da horror. Eppure le parole di Comuzzo certificano come la squadra abbia vissuto (e forse viva ancora) in un universo parallelo. E nel loro mondo le ambizioni proclamate a inizio stagione non esistono considerando che la salvezza è diventata un traguardo da raggiungere e non la fine di una triste annata.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio duro: “La Fiorentina vive in un universo parallelo. Sentite Comuzzo”
Corriere Fiorentino
CorFio duro: “La Fiorentina vive in un universo parallelo. Sentite Comuzzo”
Il Corriere Fiorentino sulla parole di Pietro Comuzzo che certificano il momento della squadra
In tutto ciò una contestazione che è stata protagonista in una serata in cui la gara tra Fiorentina e Atalanta ha fatto solo da contorno. Ma per capirlo bastava guardare la formazione che lasciava spazio a chi, fino a quel momento, ne aveva avuto poco. Lo scrive questa mattina il Corriere Fiorentino.
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