L’esordiente Perri per Fiorentina-Atalanta. Arbitro (e scelta) difficile da capire

Ha diretto 16 gare in Serie B, neppure brillantemente, probabilmente gli hanno voluto dare un piccolo riconoscimento, anche se non si capisce su che base.

È un arbitro non facile da comprendere per come gestisce la gara: in Serie B spesso è andato in difficoltà nella gestione. Non è molto propenso al dialogo e ha il cartellino facile: speriamo che la gara non si alzi di intensità, altrimenti avrà difficoltà nella gestione.