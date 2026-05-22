Esordio al Franchi. Mario Perri, 33 anni sezione Roma 1, è al secondo anno nella CAN A/B ed esordisce all’ultima di campionato, qualche domanda uno dovrà pur porsela.
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L’esordiente Perri per Fiorentina-Atalanta. Arbitro (e scelta) difficile da capire
Simon Pagnini dà la sua valutazione della designazione arbitrale di Mario Perri nella sfida di questa sera
Ha diretto 16 gare in Serie B, neppure brillantemente, probabilmente gli hanno voluto dare un piccolo riconoscimento, anche se non si capisce su che base.
È un arbitro non facile da comprendere per come gestisce la gara: in Serie B spesso è andato in difficoltà nella gestione. Non è molto propenso al dialogo e ha il cartellino facile: speriamo che la gara non si alzi di intensità, altrimenti avrà difficoltà nella gestione.
Visto che per lui è l’esordio, non mi stupirei che possa essere seguito dalla dismissione.
Una cosa è certa: che la partita non vale niente per la classifica.
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