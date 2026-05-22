Non si placa la rabbia della Curva Fiesole. Nell'avvicinamento a Fiorentina-Atalanta, ultima giornata di campionato, compaiono a Firenze, allo stadio Franchi e non solo, striscioni di aperta contestazione nei confronti della squadra che è arrivata alla salvezza a sole tre giornate dalla fine. Questo quanto si vede a Campo di Marte nella notte precedente il fischio d'inizio:
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FOTO VN – Ancora Fiesole: “Salvezza atto dovuto a chi vi ha sostenuto. Indegni!”
Un altro "lenzuolo" indirizzato dal cuore pulsante del tifo della Fiorentina ai giocatori protagonisti di un'annata deludente
"La salvezza un atto dovuto a chi vi ha sempre sostenuto... indegni!"
E poi ancora, in altre zona dell'impianto: "17/05/26, un risultato insperato non cancella un ignobile campionato", con riferimento alla vittoria per 0-2 in casa dell'odiata Juventus.
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