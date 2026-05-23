La Fiorentina termina con un punto una stagione caratterizzata da una prima parte da film dell'orrore e una seconda parte dignitosa, che ha condotto alla salvezza. Vanoli per l’ultima di campionato mescola un po’ le carte, concedendo spazio a chi ha giocato meno: in porta Christensen, in difesa Rugani fa coppia con Comuzzo, a centrocampo promosse come mezzali Fabbian e Brescianini con Mandragora e davanti Gudmundsson preferito a Solomon con Piccoli ed Harrison.
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La Repubblica
Repubblica: “Fiorentina, stagione a doppia faccia. Spazio alle riserve”
Vanoli per l’ultima di campionato mescola un po’ le carte, concedendo spazio a chi ha giocato meno
La Fiorentina fa una gara di attesa e al primo contropiede concretizza il vantaggio con Piccoli che approfitta dell'errore di Sportiello. Nel secondo tempo stesse situazioni da una parte e dell’altra del primo: Christensen respinge tutto ciò che arriva verso la propria porta, Mandragora prima non riesce a chiudere un bel contropiede, poi su punizione impegna Sportiello. E negli ultimi minuti arriva anche la beffa con Comuzzo, tra i peggiori della stagione, che pareggia in autogol. Lo riporta la Repubblica.
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