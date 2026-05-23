Repubblica: “Fiorentina, stagione a doppia faccia. Spazio alle riserve”

La Fiorentina termina con un punto una stagione caratterizzata da una prima parte da film dell'orrore e una seconda parte dignitosa, che ha condotto alla salvezza. Vanoli per l’ultima di campionato mescola un po’ le carte, concedendo spazio a chi ha giocato meno: in porta Christensen, in difesa Rugani fa coppia con Comuzzo, a centrocampo promosse come mezzali Fabbian e Brescianini con Mandragora e davanti Gudmundsson preferito a Solomon con Piccoli ed Harrison.