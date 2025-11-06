Galloppa: “Abbiamo dei problemi fisici e anche di testa. E la rosa manca di ali”

L'allenatore della Fiorentina, Daniele Galloppa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta rimediata in Conference League contro il Mainz. Le sue parole:
Il gol allo scadere incide, fa male, soprattutto in questo momento. I ragazzi devono essere maturi in queste situazioni. Era una partita che dovevi già mettere sullo 0-2 secondo me. I ragazzi hanno voglia di reagire, son delusi e tristi. In due giorni che siamo stati insieme è difficile. Io volevo ancora più gestione. Quando non porti gli episodi dalla tua parte questo può succedere. I ragazzi, comunque, vogliono reagire. Piccoli? In questi giorni si è fermato dopo l'allenamento per migliorare sottoporta. Nessuno ti regala niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche ed uscire da questa situazione.
Io penso che nella prima ora si sia visto qualcosa, anche se dovevamo migliorare su due/tre aspetti. La sensazione è sì, che con l'allungarsi della partita fisicamente caliamo e mentalmente non curiamo ogni dettaglio. Il secondo gol ci facciamo anticipare e dentro l'area non marchiamo. Dobbiamo migliorare sotto questi punti di vista. Questa squadra, per caratteristiche, non ha punte esterne. Quindi sei obbligato a fare altre scelte. I tre a centrocampo sono la soluzione migliore, vedendo le caratteristiche dei presenti, danno più equilibrio.
