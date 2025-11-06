L'esterno della Fiorentina, Niccolò Fortini, a Sky Sport, al termine della gara persa contro il Mainz. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fortini: “Il gol dipende dalla testa, ma non abbiamo paura. Genova come una finale”
news viola
Fortini: “Il gol dipende dalla testa, ma non abbiamo paura. Genova come una finale”
Il commento del giovane esterno
Noi giorno dopo giorno cerchiamo di trovare una soluzione. Sappiamo che è un momento brutto, ma dobbiamo restare tutti uniti, come una famiglia, lavorare e uscirne. Dipende dalla testa il gol, basta una piccola disattenzione e ne paghi le conseguenze, soprattutto in Europa. Paura nello spogliatoio? Non abbiamo mai paura, usciamo sempre a testa alta, convinti di quello che facciamo. La trasferta di Genova si prepara come una battaglia, una finale. Faremo del nostro meglio per portare a casa il risultato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA