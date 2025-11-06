Il calciatore della Fiorentina, Simon Sohm, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta rimediata contro il Mainz in Conference League. Le sue parole:
Sohm: “Così fa male, soprattutto in questo momento. Paura? Non saprei”
Le parole del centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, al termine della partita persa dai viola contro il Mainz
Fa male in questo momento. Adesso anche se giochiamo meglio fanno sempre tutti gol contro di noi. E' un momento difficile, dobbiamo fare meglio. Paura? Non lo so, ma si vede che tutti non siamo in un momento semplice. Se l'avversario fa un po' di pressione facciamo fatica. Il nostro obiettivo è alzare il livello.
Sulla partita—
E' difficile spiegare questa situazione. Abbiamo giocato bene all'inizio, fatto il gol del vantaggio. Non saprei nemmeno come spiegarlo, è un momento difficile.
