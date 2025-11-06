David Guetta, direttore del Pentasport, ha analizzato Mainz-Fiorentina 2-1 sulle frequenze di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Limiti di preparazione e di testa, difesa disastrosa. Così si va in B”
news viola
Guetta: “Limiti di preparazione e di testa, difesa disastrosa. Così si va in B”
Il commento dopo un'altra sconfitta della Fiorentina
Questa squadra ha limiti di preparazione fisica e di tenuta mentale. Ranieri sbaglia sul pari, Pongracic su entrambi i gol. Poi Comuzzo: quasi autogol alla Burgnich e bruciato da Lee. Pablo Marì l'unico sufficiente, ma mi pare che la difesa abbia delle grosse pecche. Meglio gli esterni, Dodò e Fortini, il centrocampo invece ha giocato trenta minuti. Piccoli si è mangiato due gol, Fazzini poca roba. Ragazzo, datti una mossa. Così si va in B, ci deve pensare Vanoli per forza. Almeno ci siamo tolti dall'imbarazzo di una possibile doppia vittoria di Galloppa, sono preoccupatissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA