Definito il primo accoppiamento delle semifinali del Campionato Primavera 1. La Fiorentina di Daniele Galloppa affronterà il Bologna dopo il successo degli emiliani contro la AS Roma nel turno playoff disputato questo pomeriggio nella capitale.
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Primavera, ecco chi sarà l’avversario della semifinale: decisivo un gol nel recupero
Sarà il Bologna l’avversario della Fiorentina Primavera in semifinale: decisivo un gol nel finale contro la Roma.
La formazione rossoblù è riuscita a imporsi per 2-1 al termine di una gara risolta solamente nei minuti conclusivi. Un epilogo amaro per i giallorossi guidati dall’ex viola Federico Guidi, che fino a pochi istanti dalla fine erano ancora qualificati grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare.
A cambiare tutto è stata la rete arrivata in pieno recupero da parte della squadra allenata da Stefano Morrone, capace di ribaltare definitivamente il destino della sfida e conquistare il pass per il penultimo atto della competizione.
Domenica prossima sarà quindi Fiorentina-Bologna, con i viola pronti a giocarsi l’accesso alla finale scudetto Primavera.
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