Ci siamo. La Fiorentina, come anno scorso, ha raggiunto la finale scudetto. Stavolta a sfidarla sarà il Parma che arriva per la prima volta in finale di Primavera 1. I ducali hanno realizzato una grandissima stagione, soprattutto perché l'anno scorso si trovavano in Primavera 2. Adesso tocca ai ragazzi di Galloppa chiudere il loro cerchio in viola con il massimo dei risultati: il tricolore. A Firenze, in casa nostra, forza ragazzi!
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VIOLA NEWS giovanili FINALE Scudetto Primavera: giovedì Fiorentina-Parma. Dove vederla in tv e streaming
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FINALE Scudetto Primavera: giovedì Fiorentina-Parma. Dove vederla in tv e streaming
Scopri dove vedere la finale scudetto di Primavera 1. Per l'ultimo passo verso il tricolore la Fiorentina ospita il Parma al Viola Park.
|Fiorentina-Parma
|Finale scudetto 2025/26
|Giovedì 28/05; 20:30
|Stadio Curva Fiesole, Rocco B. Commisso Viola Park
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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