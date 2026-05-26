FINALE Scudetto Primavera: giovedì Fiorentina-Parma. Dove vederla in tv e streaming

Ci siamo. La Fiorentina, come anno scorso, ha raggiunto la finale scudetto. Stavolta a sfidarla sarà il Parma che arriva per la prima volta in finale di Primavera 1. I ducali hanno realizzato una grandissima stagione, soprattutto perché l'anno scorso si trovavano in Primavera 2. Adesso tocca ai ragazzi di Galloppa chiudere il loro cerchio in viola con il massimo dei risultati: il tricolore. A Firenze, in casa nostra, forza ragazzi!