Giovanili viola, il resoconto ed i risultati del fine settimana gigliato

PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina vince 2-0 la semifinale e vola per il secondo anno consecutivo in finale per il tricolore. Risultato netto che piega il Bologna grazie alle reti del solito Braschi e Bertolini. I viola staccano ufficialmente un biglietto per la fase conclusiva del campionato e l'appuntamento, che li vedrà affrontare la vincente di stasera tra Parma e Cesena, è previsto per giovedì alle 20:30 al Rocco B. Commisso Viola Park. Rivivi la cronaca della vittoria contro gli emiliani qui