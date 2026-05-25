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Giovanili viola, il resoconto ed i risultati del fine settimana gigliato

Stadio Curva Fiesole Viola Park
Il fine settimana viola tra finali, quarti e speranze vivide per i playoff
Jacopo Sottili

 

PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina vince 2-0 la semifinale e vola per il secondo anno consecutivo in finale per il tricolore. Risultato netto che piega il Bologna grazie alle reti del solito Braschi e Bertolini. I viola staccano ufficialmente un biglietto per la fase conclusiva del campionato e l'appuntamento, che li vedrà affrontare la vincente di stasera tra Parma e Cesena, è previsto per giovedì alle 20:30 al Rocco B. Commisso Viola Park. Rivivi la cronaca della vittoria contro gli emiliani qui

UNDER 18: Vittoria al cardiopalma per la Fiorentina di mister Capparella che, sotto di 2 gol contro il Lecce, indovina i cambi e rimonta i salentini ottenendo 3 punti fondamentali per la zona classifica. Decisiva la doppietta di Mataran che tiene vive le speranze viola. I gigliati si preparano per l'ultima sfida di campionato in cui affronteranno il Parma fuori casa, l'unico risultato utile è la vittoria.

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UNDER 17: I ragazzi di mister Guberti, in attesa del 10 giugno, giorno in cui andrà in scena l’andata dei quarti di finale di campionato contro il Genoa, hanno disputato un'amichevole contro il Siena, dalla quale i gigliati sono usciti vincenti per 3-0.

UNDER 15: Domenica, alle ore 11:00, i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti per 2-0 contro la Roma nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale playoff. I viola sono stati bravi a sfruttare i minuti finali di entrambe le frazioni, colpendo nel primo tempo con Mignemi e in chiusura con Mubin. Adesso i gigliati sono chiamati a difendere il risultato maturato nell’ostica sfida di ritorno del 31 maggio a Roma. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK.

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