Giovanili viola, il resoconto ed i risultati del fine settimana gigliato

UNDER 17: I ragazzi di mister Guberti, in attesa del 10 giugno, giorno in cui andrà in scena l’andata dei quarti di finale di campionato contro il Genoa, hanno disputato un'amichevole contro il Siena, dalla quale i gigliati sono usciti vincenti per 3-0.
UNDER 15: Domenica, alle ore 11:00, i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti per 2-0 contro la Roma nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale playoff. I viola sono stati bravi a sfruttare i minuti finali di entrambe le frazioni, colpendo nel primo tempo con Mignemi e in chiusura con Mubin. Adesso i gigliati sono chiamati a difendere il risultato maturato nell’ostica sfida di ritorno del 31 maggio a Roma. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK.
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