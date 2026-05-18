Giovanili viola, tra festa e occasioni sfumate: tutti i risultati del fine settimana

Il riepilogo con tutte le info sui risultati delle formazioni giovanili della Fiorentina

Iacopo Salvatori 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 18:28)

PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina, impegnata nell’ultima giornata del campionato Primavera 1 contro il Lecce, è stata protagonista di una sconfitta per 2-0. L’insuccesso ha però lasciato comunque un sottofondo dolce ai ragazzi di Galloppa che, grazie al pareggio del Parma in casa del Monza, hanno mantenuto, seppur a pari punti, il primo posto in classifica. I gigliati dovranno adesso affrontare l’ultima fase del campionato e domenica 24 maggio torneranno in campo nella semifinale contro la vincente dell’incontro tra Roma e Bologna. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK. [LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA]

PRIMAVERA FEMMINILE: Le ragazze di mister Gori, impegnate nella semifinale di Coppa Italia contro il Parma, sono state protagoniste di una buona prestazione in campo. La doppietta di V. Pieri e la rete di Baccaro non sono state sufficienti e i tempi regolamentari si sono chiusi in parità sul 3-3. Nei supplementari il punteggio non è variato e la lotteria dei calci di rigore è stata decisiva: dopo tredici rigori consecutivi andati a segno, è arrivato l’errore viola che ha regalato il passaggio del turno alle gialloblù. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK.

UNDER 18: La Fiorentina è uscita con un pareggio per 1-1 dalla sfida contro il Verona, un solo punto che sta stretto ai viola, autori di un’ottima prestazione. I gigliati erano riusciti nella ripresa a passare in vantaggio grazie alla rete di Federico Croci, per poi subire 12 minuti più tardi il recupero gialloblù. Per i ragazzi di mister Capparella la rincorsa alla zona playoff non è ancora terminata: due giornate a disposizione per cercare di sopravanzare Atalanta e Torino, entrambe avanti di un solo punto, e conquistare l’ultimo posto utile per le fasi successive del campionato. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK.

UNDER 17: I ragazzi di mister Fusco, in attesa del 10 giugno, giorno in cui andrà in scena l’andata dei quarti di finale di campionato contro il Genoa, hanno disputato un'amichevole contro il Siena, dalla quale i gigliati sono usciti vincenti per 3-0.

UNDER 15: Domenica, alle ore 11:00, i ragazzi di mister Balestracci si sono imposti per 2-0 contro la Roma nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale playoff. I viola sono stati bravi a sfruttare i minuti finali di entrambe le frazioni, colpendo nel primo tempo con Mignemi e in chiusura con Mubin. Adesso i gigliati sono chiamati a difendere il risultato maturato nell’ostica sfida di ritorno del 31 maggio a Roma. Per rivivere l'intera cronaca dell'incontro segui il seguente LINK.