Nazionale Under 16, i convocati di Pasqual per il Portogallo: tre i giovani viola

La selezione azzurra guidata dall'ex terzino gigliato sarà nel Paese lusitano per il Torneo di Sviluppo Uefa dal 19 al 24 maggio

Come si legge sul sito Figc, la Nazionale Under 16, reduce dalla doppia amichevole contro la Danimarca ad aprile – un pareggio 4-4 a Viareggio (LU) e una sconfitta per 2-1 a Tirrenia (PI) –, si appresta a tornare in campo dal 19 al 24 maggio in Portogallo per un Torneo di Sviluppo UEFA, ultimo appuntamento stagionale. Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione venti calciatori, tutti nati nel 2010, che si ritroveranno sabato a Milano per poi partire l’indomani alla volta di Porto.

Gli Azzurrini esordiranno martedì 19 maggio (ore 11 locali, ore 12 italiane) allo stadio ‘São Sebastião’ di Mirandela contro la Grecia, prima di affrontare Cechia e Portogallo, padrone di casa, rispettivamente giovedì 21 (ore 11 locali, ore 12 italiane) e domenica 24 maggio (ore 11 locali, ore 12 italiane), entrambe allo stadio municipale di Macedo de Cavaleiros. Tre i giovani giocatori viola chiamati: il difensore Mattia Barbone, il centrocampista Lorenzo Bernamonte e Mattia Niccolò Barzagli, attaccante figlio dell'ex difensore toscano.