Figc, Malagò e Abete i due candidati. L’ex Coni vuole Maldini e sogna Guardiola

Nella giornata odierna sono state ufficializzate le canditure (due) alla presidenza della Figc, dopo il caos Nazionale e le dimissioni di Gabriele Gravina. Saranno, dunque, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a giocarsi le proprie carte verso la carica più importante del calcio italiano. E' l'ex capo del Coni, sulla carta, a partire favorito, considerando che in queste settimane di colloqui ha incassato l'approvazione dei club di Serie A e dell'Assocalciatori.