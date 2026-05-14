Nella giornata odierna sono state ufficializzate le canditure (due) alla presidenza della Figc, dopo il caos Nazionale e le dimissioni di Gabriele Gravina. Saranno, dunque, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a giocarsi le proprie carte verso la carica più importante del calcio italiano. E' l'ex capo del Coni, sulla carta, a partire favorito, considerando che in queste settimane di colloqui ha incassato l'approvazione dei club di Serie A e dell'Assocalciatori.
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VIOLA NEWS nazionali Figc, Malagò e Abete i due candidati. L’ex Coni vuole Maldini e sogna Guardiola
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Figc, Malagò e Abete i due candidati. L’ex Coni vuole Maldini e sogna Guardiola
Il futuro presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio sarà uno tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete
Su Repubblica si parla del piano di Malagò in caso di vittoria. Nel suo programma a farla da padrone è il termine "sostenibilità", questo, anche se si mira in alto pensando ai nomi a cui affidare le sorti della Nazionale azzurra che verrà. Il candidato romano, infatti, vorrebbe l'ex Milan Paolo Madini a capo del Club Italia, mentre come nuovo commissario tecnico sognerebbe addirittura Pep Guardiola. Il problema è che lo spagnolo è legato ancora per una stagione da un ricchissimo contratto al City: le alternative, allora, sono Conte ed Allegri.
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