La Repubblica in edicola oggi racconta un'interessante retroscena relativo ai play off disputati dalla Nazionale Italiana, eliminata ai rigori dalla Bosnia Erzegovina. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano alcuni giocatori convocati dallo (ormai ex) Ct Gattuso in Nazionale si sarebbero informati con lo staff tecnico per sapere se fosse previsto un premio in casa di qualificazione al Mondiale 2026.
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VIOLA NEWS nazionali Italia, la pretesa (sfumata) dei giocatori: ricco premio per la qualificazione
il retroscena
Italia, la pretesa (sfumata) dei giocatori: ricco premio per la qualificazione
Il Ct Gattuso avrebbe convinto i calciatori a non formulare la richiesta ufficiale alla FIGC di avere un premio in caso di qualificazione
La cifra in discussione ammontava a 300mila euro, più di 10mila a testa. Sarebbe stato Gennaro Gattuso a convincere i calciatori a non formulare la richiesta ufficiale alla FIGC. Il Ct l'avrebbe considerata inopportuna, prima di un impegno così cruciale, poi fallito.
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