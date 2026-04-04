Tuttosport: “Kean a mezzo servizio ma in missione, attendendo il mercato estivo”

Iniziare subito con Kean oppure dare spazio dall’inizio a Piccoli e tenere pronta la staffetta a gara in corso? Questo il quesito principale che si pone Tuttosport. Paolo Vanoli deciderà all'ultimo momento, ma la seconda soluzione è alla vigilia la più probabile. Di sicuro la sfida di oggi a Verona è l'ennesimo scontro diretto per questa Fiorentina che è fuori dalla zona rossa ma a 8 partite dal termine non può ancora sentirsi in salvo. La sosta non ha di certo aiutato il tecnico viola che si ritrova in piena emergenza, con 5 pesanti assenze in tutti i reparti: Dodo, Mandragora, Fortini, Parisi e Solomon. I primi tre, fanno sapere dal club, non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, l'ex empolese (che pure fino all'altro ieri sembrava disponibile) non ha del tutto smaltito una botta subita contro l'Inter e per l'esterno israeliano si è valutato di non rischiarlo (forse anche in vista della trasferta di Conference giovedì a Londra con il Crystal Palace).