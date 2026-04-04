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Nazione: “Gudmundsson sfida Orban. Vanoli si affida al suo numero 10”

Gudmundsson, Vanoli
La Nazione su Albert Gudmundsson
Redazione VN

Là davanti sono quelli con più qualità nei piedi. Da una parte Gift Orban, dall'altra Albert Gudmundsson. La sfida del Bentegodi - con Vanoli che potrebbe far riposare qualche big in vista del match europeo contro il Crystal Palace - passerà dalle loro giocate.

Si è detto, scritto e ripetuto più volte di quanto la Fiorentina si aspetti di essere ispirata dal suo numero 10. L'islandese non ha numeri malvagi (9 gol e 6 assist) ma è la continuità ad avergli fatto spesso difetto.

Oggi è una di quelle giornate dove - ci sarà da alzare il livello tecnico e dell'intensità. In un contesto di qualità mediocre lui può e deve fare la differenza. Dall'altra parte Sammarco punterà deciso su Orban. Anche lui poco continuo ma capace di guizzi pericolosi. All'andata fece male ai viola con una doppietta al Franchi. L'attenzione è d'obbligo. Lo scrive la Nazione.

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