Non solo il suo addio alla Fiorentina, Raffaele Palladino ha ricordato anche Rocco Commisso. Ecco le sue parole al Corriere della Sera:
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VIOLA NEWS news viola stampa Palladino ricorda Commisso: “Un papà, sincero e leale. Mi è stato sempre vicino”
Corriere della Sera
Palladino ricorda Commisso: “Un papà, sincero e leale. Mi è stato sempre vicino”
Raffaele Palladino su Commisso
«Un papà, persona di una umanità incredibile, sincero e leale, molto legato alla famiglia. All’epoca mia madre non stava bene e mi è stato vicino».
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