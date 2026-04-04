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Corriere della Sera

Palladino ricorda Commisso: “Un papà, sincero e leale. Mi è stato sempre vicino”

Palladino ricorda Commisso: “Un papà, sincero e leale. Mi è stato sempre vicino” - immagine 1
Raffaele Palladino su Commisso
Redazione VN

Non solo il suo addio alla Fiorentina, Raffaele Palladino ha ricordato anche Rocco Commisso. Ecco le sue parole al Corriere della Sera:

«Un papà, persona di una umanità incredibile, sincero e leale, molto legato alla famiglia. All’epoca mia madre non stava bene e mi è stato vicino».

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