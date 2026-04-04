Nazione: “Così Nicolò Fagioli ha reagito all’esclusione dalla Nazionale”

Nicolò Fagioli e la Nazionale

Redazione VN 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 09:10)

Nicolò Fagioli ha già metabolizzato l’esclusione dalla Nazionale, affrontandola con lucidità e senza polemiche. Pur consapevole che avrebbe potuto dare un contributo, ha scelto di guardare avanti e concentrarsi sul presente, con l’obiettivo di ritagliarsi spazio nel futuro ciclo azzurro. Ora, però, tutta la sua attenzione è rivolta alla Fiorentina, attesa da giorni decisivi tra campionato e coppa, a partire dalla delicata sfida contro l’Hellas Verona.

Nel centrocampo viola, Fagioli sarà ancora il punto di riferimento: il metronomo capace di dettare tempi e gioco, diventato una delle poche certezze di una stagione complessa. Accanto a lui ci sarà Cher Ndour, reduce da ottime prestazioni con l’Under 21, dove ha trovato fiducia e continuità. Il suo momento positivo, fatto di gol e prestazioni convincenti, lo rende una risorsa preziosa anche per Vanoli, che potrà così gestire al meglio le energie di Rolando Mandragora in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

A completare il reparto ci sarà Marco Brescianini, chiamato a confermare i progressi dopo un periodo di adattamento al nuovo sistema di gioco. La sfida a centrocampo contro il Verona si preannuncia intensa e fisica, e proprio lì si decideranno gli equilibri della partita. In quella zona del campo, la Fiorentina sta costruendo le sue nuove certezze: solidità, dinamismo e qualità, elementi fondamentali per dare continuità alla rincorsa salvezza. Lo scrive la Nazione.