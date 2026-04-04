CorSport: “Fiorentina, la rivincita col Verona. Adesso la squadra deve avere fame”

Il Corriere dello Sport sulla Fiorentina

Redazione VN 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 08:54)

Il ricordo della sfida d’andata tra Fiorentina e Hellas Verona, giocata il 14 dicembre, è ancora vivido e doloroso: la sconfitta per 2-1 lasciò i viola ultimi in classifica con appena 6 punti, in una situazione che sembrava ormai compromessa. Dall’ironia iniziale sugli spalti si passò rapidamente alla rabbia e alla paura, alimentate da un dato inquietante: nessuna squadra si era mai salvata senza vincere nelle prime 15 giornate. In quel momento, la Fiorentina sembrava destinata a riscrivere la storia in negativo.

Da allora, però, la squadra ha saputo reagire, cambiando rotta grazie al lavoro di Vanoli e alla crescita del gruppo, con giocatori come David De Gea protagonisti della risalita. I risultati del 2026, in particolare i 12 punti conquistati in 7 partite, hanno ridato speranza e credibilità a una squadra che ora si presenta diversa, più solida e competitiva, anche in Europa dove continua a inseguire un percorso importante in Conference League. Tuttavia, il traguardo non è ancora raggiunto e il lieto fine resta tutto da scrivere.

La gara di ritorno contro il Verona rappresenta quindi molto più di una semplice partita: è un’occasione di rivincita e soprattutto un banco di prova per confermare i progressi. Il margine tra rinascita e ricaduta è ancora sottile, e la Fiorentina dovrà dimostrare fame, coraggio e continuità per restare dalla parte giusta della classifica. Servirà la stessa mentalità vista nelle migliori prestazioni stagionali, evitando blackout come quello di Udine, per allontanarsi definitivamente dalle zone oscure e consolidare la propria risalita. Lo scrive il Corriere dello Sport.