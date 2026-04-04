La Fiorentina si prepara a vivere sei giorni sospesi tra due obiettivi cruciali: la salvezza in campionato e il sogno europeo. La trasferta contro l’Hellas Verona al Bentegodi rappresenta un passaggio fondamentale per restare fuori dalla zona pericolosa, ma non sarà una gara come le altre. Il tradizionale gemellaggio tra le tifoserie, nato negli anni ’70, rende questa sfida particolarmente sentita, anche se stavolta il clima sarà diverso per via del divieto di accesso allo stadio imposto ai tifosi residenti a Firenze e provincia.
La Nazione
Nazione: “Da Verona a Londra. Sei giorni intensi per il tifo della Fiorentina”
Nonostante le restrizioni, una parte del tifo viola sarà comunque presente in città: pochi sugli spalti, molti fuori, pronti a vivere l’evento in modo alternativo tra cori, incontri e momenti di convivialità con i sostenitori veronesi. Un “terzo tempo” che conferma il legame tra le due tifoserie e la volontà di esserci comunque, anche senza poter assistere direttamente alla partita. Un’atmosfera particolare che accompagnerà una gara delicatissima per il futuro immediato della squadra.
Al termine della sfida, l’attenzione si sposterà rapidamente verso l’Europa: a Londra, contro il Crystal Palace, attende la Fiorentina per un quarto di finale di Conference League che può segnare la stagione. Con il settore ospiti già esaurito e centinaia di tifosi pronti a sostenere la squadra, il sogno di un trofeo che manca da 25 anni resta vivo. Anche a costo di sacrifici, i tifosi viola sono pronti a sostenere la squadra in questo doppio, decisivo appuntamento. Lo scrive la Nazione.
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