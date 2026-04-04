Nazione: “Da Verona a Londra. Sei giorni intensi per il tifo della Fiorentina”

La Fiorentina si prepara a vivere sei giorni sospesi tra due obiettivi cruciali: la salvezza in campionato e il sogno europeo. La trasferta contro l’Hellas Verona al Bentegodi rappresenta un passaggio fondamentale per restare fuori dalla zona pericolosa, ma non sarà una gara come le altre. Il tradizionale gemellaggio tra le tifoserie, nato negli anni ’70, rende questa sfida particolarmente sentita, anche se stavolta il clima sarà diverso per via del divieto di accesso allo stadio imposto ai tifosi residenti a Firenze e provincia.