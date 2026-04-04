Il Corriere dello Sport si sofferma sulla formazione di questa sera. Sul modulo nessuna variazione: avanti con il solito 4-1-4-1. Così come in porta non ci sono dubbi sull’impiego di De Gea. A questo punto poche esitazioni anche per il ruolo di terzino destro: visto il forfait di Dodo e Parisi, il primo indiziato a giocare è Comuzzo.
Corriere dello Sport
CorSport: “Cosa risulta su un possibile cambio modulo da parte della Fiorentina”
Al centro della difesa si prospetta una nuova occasione per Rugani in coppia con Ranieri. Questo perché Pongracic è rientrato solo ieri dagli impegni internazionali con la sua Croazia. Quanto alla corsia di sinistra, spazio come sempre a Gosens.
Fagioli si prepara a sistemarsi in cabina di regia. Per il ruolo di ala destra si scalda Harrison. In mediana, considerata l’assenza di Mandragora, spazio alla coppia costituita da Brescianini e Ndour. L'ex Paris Saint Germain è tornato pimpante dalle gare disputate con l’Italia Under 21. Sulla fascia sinistra invece riecco Gudmundsson.
L’islandese sembrava insidiato da Solomon, che aveva ripreso ad allenarsi in gruppo salvo alzare bandiera bianca alla vigilia di Verona-Fiorentina. Infine là davanti resta il ballottaggio tra Kean e Piccoli, con quest’ultimo più accreditato a partire da titolare.
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