CorSport: “Cosa risulta su un possibile cambio modulo da parte della Fiorentina”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla formazione di questa sera. Sul modulo nessuna variazione: avanti con il solito 4-1-4-1. Così come in porta non ci sono dubbi sull’impiego di De Gea. A questo punto poche esitazioni anche per il ruolo di terzino destro: visto il forfait di Dodo e Parisi, il primo indiziato a giocare è Comuzzo.