La rosea analizza le condizioni del bomber più importante tra le fila della Fiorentina di Paolo Vanoli.

Redazione VN 4 aprile - 08:02

La Gazzetta dello Sport scrive oggi di Verona-Fiorentina e delle condizioni di Moise Kean. Come scrive la rosea, ci sono par­tite che con­tano più di altre, serate in cui il pal­lone pesa come un maci­gno e per spin­gerlo in porta ser­vono fred­dezza, luci­dità, espe­rienza e abi­tu­dine. Moise Kean ne ha appena vis­suta una in Bosnia: ha segnato, ma non è bastato per salire sul volo per gli Stati Uniti. Il Ben­te­godi non è lo sta­dio di Zenica, però a Verona la Fio­ren­tina si gioca una cor­posa fetta di sal­vezza e arri­varci con la sua icona in con­di­zioni imper­fette non è il mas­simo. Moise a Verona ci sarà, è stato con­vo­cato nono­stante il fasti­dio alla tibia con­ti­nui a tor­men­tarlo ma i dubbi sulla pos­si­bi­lità di vederlo in campo dall’ini­zio restano.

La condizione di Moise — Kean è tor­nato al Viola Park con il morale a terra e una vistosa fascia­tura alla tibia mal­ri­dotta. Una pro­te­zione che invita alla pru­denza, anche se in Nazio­nale ha gio­cato senza pro­blemi. Vanoli e il suo numero 20 oggi si par­le­ranno e deci­de­ranno insieme, molto dipen­derà da quanto Moise se la sen­tirà. Nes­suno vuole fare passi azzar­dati, Verona è solo una tappa della sca­lata che attende la Fio­ren­tina nel pros­simo mese e mezzo. Impor­tante sì, ma non da den­tro o fuori, per que­sto non avrebbe senso rischiare di peg­gio­rare la situa­zione e ritro­varsi senza l’azzurro nella volata finale.

La differenza con Piccoli e l'impiego di oggi — Pic­coli, si sa, non è Kean, magari lo diven­terà ma adesso non ha la stessa fami­lia­rità con i pal­loni che diven­tano improv­vi­sa­mente incandescenti. Moise sa che cosa signi­fica cogliere l’attimo e affer­rare il pre­sente senza farsi zavor­rare dalla paura e dall’eccesso di responsabilità. Ha sbro­gliato tante situa­zioni ingar­bu­gliate in pas­sato, alla Juven­tus, al Psg e con l’Ita­lia prima che con la Fio­ren­tina. Oggi pro­verà a strin­gere i denti, per gio­care se non dall’ini­zio almeno a gara in corso e aiu­tare la Fio­ren­tina a restare sul treno per la Serie A.