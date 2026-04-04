La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla formazione. Gli exit poll della vigilia danno Roberto Piccoli in vantaggio su Kean, il suo alter ego al centro dell’attacco, di solito titolare in Conference League.
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Vanoli, l’emergenza continua. Gazzetta: “Un centrocampista non è al top”
Vanoli in difficoltà
Stavolta invece la staffetta potrebbe invertirsi, con l’ex Cagliari titolare in una formazione fortemente condizionata dai guai fisici: Dodo, Mandragora, Parisi, Solomon e Fortini non convocati, Brescianini non al top, con Fabbian in pole per sostituirlo.
Avere Kean anche part time, comunque, ha il suo valore, perché Moise sa far male anche a gara in corso. Come con la Cremonese, altra sfida per coronarie resistenti, quando in soli 5 minuti l’azzurro griffò il successo viola.
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