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Vanoli, l’emergenza continua. Gazzetta: “Un centrocampista non è al top”

Vanoli, l’emergenza continua. Gazzetta: “Un centrocampista non è al top” - immagine 1
Vanoli in difficoltà
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla formazione. Gli exit poll della vigi­lia danno Roberto Pic­coli in van­tag­gio su Kean, il suo alter ego al cen­tro dell’attacco, di solito tito­lare in Con­fe­rence Lea­gue.

Sta­volta invece la staf­fetta potrebbe inver­tirsi, con l’ex Cagliari titolare in una for­ma­zione for­te­mente con­di­zio­nata dai guai fisici: Dodo, Man­dra­gora, Parisi, Solo­mon e For­tini non con­vo­cati, Bre­scia­nini non al top, con Fab­bian in pole per sosti­tuirlo.

Avere Kean anche part time, comunque, ha il suo valore, per­ché Moise sa far male anche a gara in corso. Come con la Cre­mo­nese, altra sfida per coro­na­rie resi­stenti, quando in soli 5 minuti l’azzurro griffò il successo viola.

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