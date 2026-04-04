Nazione si chiede: “Tante assenze, possibile maxi pretattica in vista di Londra?”

Non è da escludere, anche se in casa viola hanno tutti ben chiara quale sia (e continuerà ad essere almeno per tutto aprile) la priorità di questa stagione: la salvezza in campionato. Venendo dunque alla formazione di oggi contro l'Hellas, tutto lascia pensare che - al netto delle voragini in alcuni reparti - l'assetto di partenza sarà ancora quello visto negli ultimi mesi, ovvero il 4-1-4-1.

Davanti a De Gea, spazio come detto a Comuzzo (in posizione di terzino «bloccato»), Rugani, Ranieri e Gosens nella linea difensiva mentre a centrocampo, oltre al solito Fagioli in cabina di regia, ci saranno Brescianini e Ndour. In attacco scelte più che obbligate: Harrison a destra e Gudmundsson a sinistra, mentre per il ruolo di prima punta resta aperto il ballottaggio tra Kean e Piccoli: l'ex Cagliari, tuttavia, sembra in vantaggio. Convocati anche molti giovani della Primavera, nessuno dei quali però fa il terzino destro: Kospo, Sadotti, Bonanno, Deli e Braschi.