La Nazione si sofferma sulle assenze in casa Fiorentina. Possibile che queste mancate convocazioni possano rientrare in una maxi pretattica in vista dell'importantissima gara di Conference di giovedì?
La Nazione
Nazione si chiede: “Tante assenze, possibile maxi pretattica in vista di Londra?”
Non è da escludere, anche se in casa viola hanno tutti ben chiara quale sia (e continuerà ad essere almeno per tutto aprile) la priorità di questa stagione: la salvezza in campionato. Venendo dunque alla formazione di oggi contro l'Hellas, tutto lascia pensare che - al netto delle voragini in alcuni reparti - l'assetto di partenza sarà ancora quello visto negli ultimi mesi, ovvero il 4-1-4-1.
Davanti a De Gea, spazio come detto a Comuzzo (in posizione di terzino «bloccato»), Rugani, Ranieri e Gosens nella linea difensiva mentre a centrocampo, oltre al solito Fagioli in cabina di regia, ci saranno Brescianini e Ndour. In attacco scelte più che obbligate: Harrison a destra e Gudmundsson a sinistra, mentre per il ruolo di prima punta resta aperto il ballottaggio tra Kean e Piccoli: l'ex Cagliari, tuttavia, sembra in vantaggio. Convocati anche molti giovani della Primavera, nessuno dei quali però fa il terzino destro: Kospo, Sadotti, Bonanno, Deli e Braschi.
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