Nazione: “Col Verona serve la Fiorentina vista con l’Inter. Ci sono tante insidie”

Una Fiorentina che non deve sottovalutare il Verona

Redazione VN 4 aprile - 06:32

Per evitare che Verona diventi una tappa “fatale”, la Fiorentina dovrà ritrovare al Bentegodi lo stesso spirito combattivo mostrato contro l’Inter. Servirà quella “tigna” fatta di determinazione, capacità di andare oltre i propri limiti e forza mentale nei momenti difficili. Proprio questa continuità di atteggiamento è spesso mancata in una stagione segnata da alti e bassi, nonostante la squadra abbia dimostrato di poter competere anche con le migliori quando gioca senza timori.

La sfida contro l’Hellas Verona si inserisce in un contesto ancora delicato, aggravato da alcune assenze e da una classifica che lascia aperto il discorso salvezza. Il percorso dei viola resta complesso e pieno di insidie, e partite come questa rappresentano vere trappole: gare in cui l’obiettivo vittoria è obbligato ma tutt’altro che scontato, soprattutto in una fase così fragile della stagione.

Nonostante le difficoltà, la Fiorentina ha un vantaggio importante: il proprio destino è ancora nelle sue mani. Vincere significherebbe fare il minimo indispensabile per restare fuori dai guai, mentre un passo falso rischierebbe di riportare la squadra sull’orlo del baratro. Per questo serviranno concentrazione, personalità e continuità, elementi decisivi per trasformare una stagione complicata in una salvezza meritata. Lo scrive la Nazione.