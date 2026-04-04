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Corriere dello Sport

CorSport su Parisi: “Per la Fiorentina stava facendo percorso programmato”

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Il Corriere dello Sport sull'infortunio di Parisi
Redazione VN

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha svolto il classico allenamento di rifinitura al centro sportivo. Paolo Vanoli si trova di fronte a una vera emergenza: oltre agli acciaccati già noti, rimarranno a casa pure Solomon e Parisi.

Il primo perché non ancora al top nonostante la settimana di sedute in gruppo, il secondo per via dei postumi di una botta rimediata contro l’Inter. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva fatto passare il concetto secondo cui il terzino stava seguendo un semplice percorso programmato. Evidentemente era qualcosa di più delicato.

E poi gli altri: Mandragora sta continuando il lavoro differenziato previsto dopo l’infortunio al polpaccio; Dodo è fuori a causa del guaio muscolare accusato lo scorso weekend; idem Fortini per un fastidio alla schiena. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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