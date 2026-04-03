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Fiorentina, i convocati per il Verona: non solo Dodò, è emergenza assoluta!

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I convocati della Fiorentina per Verona
Redazione VN

La Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Verona e ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita. Sono ben cinque le esclusioni eccellenti per i viola: Vanoli non avrà a disposizione Dodò, Parisi, Mandragora, Fortini e Solomon (il report con le loro condizioni). Una situazione di grande emergenza, che cambia tutte le carte in tavola. Qui di seguito la lista completa dei calciatori a disposizione:

Lista completa dei convocati:

Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini

Difensori: Comuzzo, Rugani, Pongracić, Ranieri, Sadotti, Kospo, Kouadio, Balbo Vieira, Gosens

Centrocampisti: Fagioli, Bresciannini, Fabbian, Piccoli, Deli, Ndour, Fazzini, Bonanno

Attaccanti: Kean, Gudmundsson, Harrison, Braschi, Piccoli

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