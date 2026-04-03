Fiorentina, i convocati per il Verona: non solo Dodò, è emergenza assoluta!

La Fiorentina si prepara alla delicata trasferta contro il Verona e ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita. Sono ben cinque le esclusioni eccellenti per i viola: Vanoli non avrà a disposizione Dodò, Parisi, Mandragora, Fortini e Solomon (il report con le loro condizioni). Una situazione di grande emergenza, che cambia tutte le carte in tavola. Qui di seguito la lista completa dei calciatori a disposizione: