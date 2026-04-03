Mister Paolo Sammarco ha diramato la lista dei 25 convocati dell’Hellas Verona per la partita contro la Fiorentina, valida per la 31ª giornata della Serie A Enilive 2025/26. Il match si giocherà domani, sabato 4 aprile, alle ore 18 allo stadio “Bentegodi”. Tre assenze importanti: Armel Bella-Kotchap, Sandi Lovric e a Suat Serdar. Rientra nei gialloblu Bradaric.
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Verona, i convocati di Sammarco: Lovric e altri due big ai box
I convocati del Verona per la partita contro la Fiorentina
Qui di seguito i convocati:
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
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