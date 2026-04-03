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Verona, i convocati di Sammarco: Lovric e altri due big ai box

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I convocati del Verona per la partita contro la Fiorentina
Matteo Torniai Redattore 

Mister Paolo Sammarco ha diramato la lista dei 25 convocati dell’Hellas Verona per la partita contro la Fiorentina, valida per la 31ª giornata della Serie A Enilive 2025/26. Il match si giocherà domani, sabato 4 aprile, alle ore 18 allo stadio “Bentegodi”. Tre assenze importanti: Armel Bella-Kotchap, Sandi Lovric e a Suat Serdar. Rientra nei gialloblu Bradaric.

Qui di seguito i convocati:

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

Valentini

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

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