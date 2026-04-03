Pioli CT, doppio incarico o rescissione? Norma e quanto risparmierebbe la Fiorentina

Il nome di Stefano Pioli torna con forza in orbita Nazionale dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Fiorentina e Milan sarebbe tra le opzioni concrete nel caso in cui la FIGC non riuscisse a chiudere per un profilo internazionale di primo livello. Il nome di Pioli non gravita per la prima volta attorno a quel di Coverciano. Il tecnico parmense era già uno dei papabili nomi per il post Spalletti. Ma la domanda che molti tifosi della Fiorentina si pongono è semplice: Pioli potrebbe davvero allenare contemporaneamente club e Nazionale? La risposta, regolamento alla mano, è no.