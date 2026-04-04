Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle assenze in casa Fiorentina. Vanoli dovrà fare i conti con l’emergenza diventata feroce al momento di stilare la lista dei convocati.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean, delusione Mondiale. CorFio: “Dal Viola Park viene descritto così”
Corriere Fiorentino
Kean, delusione Mondiale. CorFio: “Dal Viola Park viene descritto così”
Il Corriere Fiorentino su Kean
Sono fuori Dodò e Parisi, le frecce viola e ancora Mandragora e Solomon senza contare che Pongracic è appena tornato dalla tournée oltre oceano con la Croazia.
E bisognerà capire lo stato d’animo di Kean, che in Nazionale ha fatto la differenza anche se non è bastato per andare al Mondiale. Lo hanno descritto affranto, ma in questa condizione è lecito aspettarsi una reazione. Se Moise è quello visto in azzurro la salvezza della Viola dovrebbe essere più vicina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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